Pleite von Phoenix Engineering Glasfaser-Streit in Kamp-Bornhofen: Wer ist zuständig? 31.10.2025, 16:00 Uhr

i Nach der Pleite von Phoenix Engineering tut sich aktuell nichts beim Glasfaserausbau. Michael Reichel/dpa. picture alliance/dpa

Nach der Insolvenz von Phoenix Engineering stehen in Kamp-Bornhofen Maschinen still und Gehwege offen. Während Bürger über Chaos klagen, verweist die Gemeinde auf fehlende Zuständigkeit. Die Fronten verhärten sich.

Vor gut einem Monat wurde bekannt, dass Phoenix Engineering insolvent ist. Insbesondere Braubach und Kamp-Bornhofen sind von den Konsequenzen betroffen, denn während andernorts die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sind oder noch gar nicht begonnen haben, wurde in den beiden Gemeinden zuletzt noch am Glasfaserausbau gearbeitet.







Artikel teilen

Artikel teilen