Nach der Insolvenz von Phoenix Engineering stehen in Kamp-Bornhofen Maschinen still und Gehwege offen. Während Bürger über Chaos klagen, verweist die Gemeinde auf fehlende Zuständigkeit. Die Fronten verhärten sich.
Vor gut einem Monat wurde bekannt, dass Phoenix Engineering insolvent ist. Insbesondere Braubach und Kamp-Bornhofen sind von den Konsequenzen betroffen, denn während andernorts die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sind oder noch gar nicht begonnen haben, wurde in den beiden Gemeinden zuletzt noch am Glasfaserausbau gearbeitet.