Räumung angemahnt
Glasfaser-Pleite: Wer müllt Lagerplatz bei Berg zu?
So sieht es laut Auskunft der VG-Verwaltung Nastättten auf einem Lagerplatz der insolventen Firma Phoenix Engineering aus.
So sieht es laut Auskunft der VG-Verwaltung Nastättten auf einem Lagerplatz der insolventen Firma Phoenix Engineering aus.
Nastätten/Isabell Schönbein

Die Insolvenz der Baufirma Phoenix Engineering hat verschiedene Auswirkungen auf den Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis. Neben aufgerissenen Straßen und wartenden Kunden zählt dazu auch ein „Müllplatz“ bei der Ortsgemeinde Berg in der VG Nastätten.

Lesezeit 1 Minute
Wer folgt als neuer Generalunternehmer auf die insolvente Firma Phoenix Engineering, die im Auftrag des Glasfaserunternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in den Verbandsgemeinden Nastätten, Bad Ems-Nassau und Loreley Glasfaserleitungen verlegt hatte?

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Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft

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