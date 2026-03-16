Die Insolvenz der Baufirma Phoenix Engineering hat verschiedene Auswirkungen auf den Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis. Neben aufgerissenen Straßen und wartenden Kunden zählt dazu auch ein „Müllplatz“ bei der Ortsgemeinde Berg in der VG Nastätten.
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Wer folgt als neuer Generalunternehmer auf die insolvente Firma Phoenix Engineering, die im Auftrag des Glasfaserunternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in den Verbandsgemeinden Nastätten, Bad Ems-Nassau und Loreley Glasfaserleitungen verlegt hatte?