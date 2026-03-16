Räumung angemahnt Glasfaser-Pleite: Wer müllt Lagerplatz bei Berg zu? Johannes Koenig 16.03.2026, 20:00 Uhr

i So sieht es laut Auskunft der VG-Verwaltung Nastättten auf einem Lagerplatz der insolventen Firma Phoenix Engineering aus. Nastätten/Isabell Schönbein

Die Insolvenz der Baufirma Phoenix Engineering hat verschiedene Auswirkungen auf den Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis. Neben aufgerissenen Straßen und wartenden Kunden zählt dazu auch ein „Müllplatz“ bei der Ortsgemeinde Berg in der VG Nastätten.

Wer folgt als neuer Generalunternehmer auf die insolvente Firma Phoenix Engineering, die im Auftrag des Glasfaserunternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in den Verbandsgemeinden Nastätten, Bad Ems-Nassau und Loreley Glasfaserleitungen verlegt hatte?







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