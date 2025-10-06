Abschluss Herbst 2026 Glasfaser Diez: Neuer Bauabschnitt im Norden 06.10.2025, 00:00 Uhr

i An der B417 in der Diezer Innenstadt wurden vor wenigen Tagen noch im Rahmen des ersten fast abgeschlossenen Bauabschnitts Leerrohre verlegt. Johannes Koenig

Seit rund anderthalb Jahren läuft bereits der Glasfaserausbau der Deutschen GigaNetz in Diez und sorgte auch schon wiederholt für Kritik. Jetzt steht der erste Bauabschnitt im Süden vor dem Abschluss, während es nun im Diezer Norden weitergeht.

„Der Glasfaserausbau in Diez läuft auf Hochtouren“, meldet die Deutsche GigaNetz in einer neuen Pressemitteilung. Und tatsächlich konnten Passanten und Autofahrer in den vergangenen Tagen zum Beispiel an der B417 in der Innenstadt beobachten, wie Arbeiter vor der Tankstelle Schwarz in Höhe des Diezer Bahnhofs Leerrohre entlang des Bürgersteigs verlegten.







