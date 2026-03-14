Gesundheitstage in Stadthalle GGB in Lahnstein: Wie lässt es sich in Würde leben? Ulrike Bletzer 14.03.2026, 10:00 Uhr

i Für viele sind die Gesundheitstage der GGB Lahnstein eine willkommene Gelegenheit, sich zu treffen und mit Gleichgesinnten auszutauschen. So auch im März 2025. Bletzer Ulrike

In turbulenten Zeiten nehmen die Gesundheitstage der GGB „In Würde leben!“ in den Fokus. Drei Tage lang beleuchten zahlreiche Experten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Tickets gibt es noch bis Sonntag, 15. März.

„In Würde leben!“ – in einer Zeit, in der man mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung eher an Rück- als an Fortschritt denken könnte, gewinnt das Leitthema der diesjährigen Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) Lahnstein umso mehr an Bedeutung.







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