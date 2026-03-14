In turbulenten Zeiten nehmen die Gesundheitstage der GGB „In Würde leben!“ in den Fokus. Drei Tage lang beleuchten zahlreiche Experten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Tickets gibt es noch bis Sonntag, 15. März.
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„In Würde leben!“ – in einer Zeit, in der man mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung eher an Rück- als an Fortschritt denken könnte, gewinnt das Leitthema der diesjährigen Gesundheitstage der Gesellschaft für Gesundheitsberatung (GGB) Lahnstein umso mehr an Bedeutung.