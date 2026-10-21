Wirtschaft im Kreis stärken
Gewerbering vereint nun Bad Ems und Nassau
Auch ein gemeinsames Gutschein-System für die gesamte Verbandsgemeinde ist geplant.
Auch ein gemeinsames Gutschein-System für die gesamte Verbandsgemeinde ist geplant.
Bernd-Christoph Matern

Gemeinsam stärker: Bad Ems und Nassau schließen sich wirtschaftlich zusammen. Ein neu organisierter Gewerbering will lokale Unternehmen besser vernetzen und sichtbarer machen. Wie das gelingen soll.

Lesezeit 3 Minuten
Einstimmig hat die Mitgliederversammlung des Werberings Nassauer Land per Satzungsänderung eine Öffnung für Betriebe aus Bad Ems und dem gesamten Kreis beschlossen. Künftig soll die Vertretung der Gewerbetreibenden Gewerbering Bad Ems-Nassau heißen und nicht mehr nur für Betriebe der ehemaligen Verbandsgemeinde (VG) Nassau die Werbetrommel rühren.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren