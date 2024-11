HUL unterstützt Kita Gesund geht’s künftig ins Freie und den Wald Bernd-Christoph Matern 29.11.2024, 11:00 Uhr

i Freuten sich unter dem stabilen Sonnenschirm über den kleinen elektrischen Kinderbus, der die Ausflüge in die Natur leichter macht: Kita-Leiterin Karin Lehmann, Kathrin Schaffer vom Elternbeirat und Manuela Lewentz-Twer mit ihrem Enkel Constantin, die sich als Vorsitzende von „Helft uns Leben“ für die Anschaffung stark gemacht hatte. Bernd-Christoph Matern

Endlich vor der Sonne geschützt spielen – das können die Kinder der Lohrheimer Kita nun unter ihrem neuen Schirm, der mit der Unterstützung von „HELFT UNS LEBEN“ angeschafft wurde. Und einen elektronischen Bollerwagen für Waldausflüge gab es auch.

Die Freude war riesig, als in der evangelischen Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Lohrheim ein Bollerwagen mit Elektromotor in Empfang genommen wurde. Damit nicht genug. Schon vor wenigen Wochen wurde ein riesiger Sonnenschirm im Außengelände installiert, der den Füchsen und Waschbären – so die Namen der zweigruppigen Einrichtung – ermöglicht, auch dann im Freien zu spielen und zu toben, wenn es im Sommer richtig warm ist.

