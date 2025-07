Gestank gehört zu den häufigsten Beschwerden bei Behörden, obwohl in der Öffentlichkeit oft nur über Lärm oder Elektrosmog diskutiert wird. In Lahnstein-Friedrichssegen wird nun nach dem Versucher von Geruchsbelästigungen gefahndet.

Wie stark leiden die Menschen im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen unter Geruchsbelastungen durch den Gewerbepark Ahlerhof? Seit Jahren gibt es Beschwerden, gerade der dortige Recyclingbetrieb ist immer wieder Thema, gerade an windigen Tagen. Nun hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord angekündigt, dass sie Geruchsmessungen in Auftrag gegeben hat. Ein halbes Jahr lang wird eine Fachfirma überprüfen, inwiefern die vielen Beschwerden von Anwohnern, die vor allem beim Ordnungsamt der Stadt Lahnstein eintrudeln, berechtigt sind. Danach will man entscheiden, ob Maßnahmen notwendig sind.

„Es hat in der Vergangenheit gehäuft Beschwerden über Geruchsbelastungen gegeben.“

SGD-Pressesprecherin Sandra Hansen-Spurzem

„In Kürze werden im Gewerbepark Ahlerhof im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen Geruchsmessungen durchgeführt“, kündigt die SGD an. Für die Messungen, die sich über einen Zeitraum von sechs Monaten erstrecken sollen, habe man eine Fachfirma beauftragt. „Eine aktive Mitwirkung der Anwohnerinnen und Anwohner ist nicht erforderlich“, betont die Behörde. In der Vergangenheit hatte es in dem Stadtteil schon häufiger Beschwerden gegeben, meist ging es um den Recycling- und Transportspezialisten Zimmermann. Neben übermäßigem Lkw-Verkehr und nächtlichem Lärm gerieten auch großflächige Rodungsarbeiten auf dem Firmengelände von Zimmermann am Niederlahnsteiner Lahnufer in die Kritik. Einen direkten Zusammenhang mit dem Großbetrieb am Ahlerhof sieht die Aufsichtsbehörde aktuell aber nicht, wie die Pressestelle auf Nachfrage erklärt.

SGD kündigt „umfangreiche Ermittlungen“ an

„Es hat in der Vergangenheit gehäuft Beschwerden über Geruchsbelastungen gegeben“, so SGD-Pressesprechin Sandra Hansen-Spurzem. „Die Beschwerden treten in den meisten Fällen gehäuft auf. Manchmal werden auch einzelne Beschwerden eingereicht, bei denen kein zeitlicher Zusammenhang zu anderen Beschwerden erkennbar ist.“ Es gebe auch Zeiträume, so Hansen-Spurzem weiter, „in denen gar keine Beschwerden eingehen“. Um den Verursacher zweifelsfrei ermitteln zu können, würden „umfangreiche Ermittlungen“ stattfinden. „Hierbei stehen vor allem die ansässigen Gewerbeunternehmen im Fokus.“

„Wenn ich abends mal draußen sitze, gehe ich oft freiwillig wieder rein, weil es so stinkt.“

Sonja Habel-Müller aus Friedrichssegen

Viele Friedrichssegener hoffen auf bessere Luft, gerade in den Sommermonaten, in denen man sich viel im Freien bewegt. „Wenn ich abends mal draußen sitze, gehe ich oft freiwillig wieder rein, weil es so stinkt“, sagt beispielsweise Sonja Habel-Müller, die mit ihrer Familie in einiger Entfernung zum Gewerbepark Ahlerhof lebt. „Den Krach hören wir trotzdem.“ Sie könne nicht wirklich greifen, worum es sich bei dem Gestank genau handele, „aber es ist einfach nur widerlich“. Besonders heftig sei der Gestank, wenn man über die Friedrichssegener Brücke fahre, die sich in Sichtweite des Gewerbeparks befindet. Wie viele Bürger des Stadtteils hofft auch sie, dass diese Belästigungen mittelfristig verschwinden.

Spätestens im August soll es losgehen mit den Messungen

Wann genau die Messungen beginnen, kann die SGD nicht sagen. „Spätestens im August“, erklärt Hansen-Spurzem. Die Messungen sollen zu verschiedenen Uhrzeiten und an unterschiedlichen Standorten im Gewerbepark durchgeführt werden. „Eine einzelne Messung dauert circa zehn Minuten. Es wird darum gebeten, die Expertinnen und Experten bei ihrer Arbeit nicht zu stören.“ Über die Ergebnisse werde die SGD „zu gegebener Zeit“ informieren.