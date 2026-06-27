Was kann in einer Kommune bewegt werden? Dazu referierte Jens Güllering von der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU jetzt in Nassau. Der Bürgermeister der VG Nastätten zeigte dabei Gestaltungsmöglichkeiten auf.
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Welche Herausforderungen hat die Kommunalpolitik künftig zu bewältigen, welche Aussichten gibt es dabei? Über dieses Thema referierte Jens Güllering als Mitglied im Landesverband der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU, Kreisvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten, im Leifheit-Kulturhaus in Nassau.