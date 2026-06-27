Perspektiven in Kommunen Gestaltung in den Kommunen braucht die nötigen Mittel Andreas Galonska 27.06.2026, 18:00 Uhr

i Jens Güllering schilderte die Heruaforderungen und Perspektiven der Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz bie einer Verstaltung der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU in Nassau. Andreas Galonska

Was kann in einer Kommune bewegt werden? Dazu referierte Jens Güllering von der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU jetzt in Nassau. Der Bürgermeister der VG Nastätten zeigte dabei Gestaltungsmöglichkeiten auf.

Welche Herausforderungen hat die Kommunalpolitik künftig zu bewältigen, welche Aussichten gibt es dabei? Über dieses Thema referierte Jens Güllering als Mitglied im Landesverband der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU, Kreisvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten, im Leifheit-Kulturhaus in Nassau.







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