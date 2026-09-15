Einen besonderen Geburtstag kann der Gesangverein „Friede“ Becheln feiern, denn er ist 155 Jahre alt und lädt zu einem Konzertabend ein. Der Vorsitzende Raimund Kohl blickt auf die großen Entwicklungen der Sänger zurück.
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Viele andere Chöre im Rhein-Lahn-Kreis mussten in den vergangenen Jahren aufgeben, weil sie zu wenige Sänger zählten, aber in Becheln feiert der Gesangverein „Friede“ nun sein Bestehen seit 155 Jahren. Er ist damit der älteste Verein im Ort. Zum Jahreswechsel 1870/71 wurde dort der MGV gegründet, der nun als gemischter Chor weiter besteht.