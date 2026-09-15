Chor feiert Geburtstag Gesangverein Becheln blickt auf stolze 155 Jahre zurück Andreas Galonska 15.09.2026, 18:00 Uhr

i Raimund Kohl blättert in der umfangreichen Chronik des Vereins, die in den 1950er-Jahren entstanden ist. Darin befinden sich zahlreiche handschriftliche Einträge, Fotos, Zeitungsberichte und Programmhefte auf den vergangenen Jahrzehnten. Andreas Galonska

Einen besonderen Geburtstag kann der Gesangverein „Friede“ Becheln feiern, denn er ist 155 Jahre alt und lädt zu einem Konzertabend ein. Der Vorsitzende Raimund Kohl blickt auf die großen Entwicklungen der Sänger zurück.

Viele andere Chöre im Rhein-Lahn-Kreis mussten in den vergangenen Jahren aufgeben, weil sie zu wenige Sänger zählten, aber in Becheln feiert der Gesangverein „Friede“ nun sein Bestehen seit 155 Jahren. Er ist damit der älteste Verein im Ort. Zum Jahreswechsel 1870/71 wurde dort der MGV gegründet, der nun als gemischter Chor weiter besteht.







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