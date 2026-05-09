25-Jähriger verurteilt Gerichtsurteil in Diez: Reifen von 56 Autos zerstochen Thorsten Kunz 09.05.2026, 08:00 Uhr

i Die Reifen von 56 Autos hat ein 25-Jähriger in Diez aufgestochen. Dafür stand er jetzt vor dem Diezer Amtsgericht. Marc Wiegelmann. Marc Wiegelmann - stock.adobe.co

Er sprach von einem sehr seltsamen Tag und hatte offenbar mit psychischen Problemen zu kämpfen. Das bewog einen 25-Jöhrigen, Autoreifen von 56 Pkw durchzustechen. Dafür wurde er jetzt am Amtsgericht in Diez verurteilt.

Ein 25-jähriger Obdachloser aus der Verbandsgemeinde Diez wurde jetzt vom Strafgericht der Grafenstadt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Der junge Mann hatte am 20. August 2024 für Aufsehen in Diez und Limburg gesorgt, als er in unzähligen Straßen der beiden Städte mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war und dabei wahllos Autoreifen von insgesamt 56 Pkw mit einem Küchenmesser zerstochen hatte.







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