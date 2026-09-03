Streit um Lärm in Hahnstätten 
Gericht muss Nutzung von Botanischem Garten klären
Das Eingangsgebäude zum Botanischen Garten wird als Location für Feiern vermietet. Der Lärm, der bei den Feiern verursacht wird,
Das Eingangsgebäude zum Botanischen Garten wird als Location für Feiern vermietet. Der Lärm, der bei den Feiern verursacht wird, sorgt in Hahnstätten für Ärger.
Uli Pohl

Die Situation um laute Veranstaltungen im Botanischen Garten Hahnstätten hat die Justiz erreicht: Die Kreisverwaltung hatte dem Betreiber Hochzeiten auf dem Gelände untersagt – doch dieser klagt dagegen. Das ist der aktuelle Stand des Streits.

Lesezeit 2 Minuten
Der Streit um Lärm im neuen Botanischen Garten in Hahnstätten liegt nun vor Gericht. Nachdem sich seit Mai immer wieder Anwohner über laute Musik und Lärm während Veranstaltungen auf dem Gelände beschweren, hat die Kreisverwaltung im Juli eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen.
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