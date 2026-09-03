Die Situation um laute Veranstaltungen im Botanischen Garten Hahnstätten hat die Justiz erreicht: Die Kreisverwaltung hatte dem Betreiber Hochzeiten auf dem Gelände untersagt – doch dieser klagt dagegen. Das ist der aktuelle Stand des Streits.
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Der Streit um Lärm im neuen Botanischen Garten in Hahnstätten liegt nun vor Gericht. Nachdem sich seit Mai immer wieder Anwohner über laute Musik und Lärm während Veranstaltungen auf dem Gelände beschweren, hat die Kreisverwaltung im Juli eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen.