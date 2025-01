Flächen in VG Diez neu ordnen Gerade genehmigt und jetzt schon nachgebessert 11.01.2025, 11:00 Uhr

i Die Pestalozzischule in Freiendiez soll durch einen Neubau an einem anderen Standort ersetzt werden. Aktuell werden dazu die ersten bau- und planungsrechtlichen Grundlagen gelegt. Uli Pohl (Archiv)

Um die erste Fortschreibung des Flächennutzungsplans und damit um neue Standorte für die Pestalozzischule und Solarparks ging es bei der jüngsten Sitzung des Diezer VG-Rats.

Was haben der in Diez geplante Neubau der Pestalozzischule und die Planungen zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV) in Altendiez, Charlottenberg, Dörnberg, Langenscheid und Laurenburg gemeinsam? Sie sind alle Teil der ersten Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde (VG) Diez, welchen der Rat auf seiner jüngsten Sitzung beschloss.

