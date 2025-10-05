Wegen Klima und Kosten Geothermie-Projekt der Süwag in Kemel nimmt Fahrt auf 05.10.2025, 10:00 Uhr

i 193 Grundstücke soll das Neubaugebiet Kemel-Süd umfassen. Aktuell laufen Bohrungen für 58 Erdsonden des ersten Bauabschnitts, die die Versorgung von Gebäuden mit kalter Nahwärme ermöglichen. Christian Sell

Der Startschuss ist gefallen: Vor wenigen Wochen begannen in Heidenrod-Kemel die Bohrungen, um 193 Grundstücke eines Neubaugebiets zukünftig mit Geothermie zu versorgen. Ein Prinzip, das auch an anderen Standorten der Region möglich sein sollte.

Geothermie im Aufschwung? Vor wenigen Wochen hat die Bad Emser Hufeland-Klinik einen Vertrag für die Anschaffung einer Hochtemperatur-Wärmepumpenanlage für die Beheizung des Klinikgebäudes mit Thermalwasser unterzeichnet. Rund 1,1 Millionen Euro kostet die Hochtemperatur-Wärmepumpenanlage.







