Der Startschuss ist gefallen: Vor wenigen Wochen begannen in Heidenrod-Kemel die Bohrungen, um 193 Grundstücke eines Neubaugebiets zukünftig mit Geothermie zu versorgen. Ein Prinzip, das auch an anderen Standorten der Region möglich sein sollte.
Geothermie im Aufschwung? Vor wenigen Wochen hat die Bad Emser Hufeland-Klinik einen Vertrag für die Anschaffung einer Hochtemperatur-Wärmepumpenanlage für die Beheizung des Klinikgebäudes mit Thermalwasser unterzeichnet. Rund 1,1 Millionen Euro kostet die Hochtemperatur-Wärmepumpenanlage.