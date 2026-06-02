Neues Lokal in Burgschwalbach Genuss am Aartalradweg: Trattoria „Il Bosco“ eröffnet Christopher Kahl 02.06.2026, 14:00 Uhr

i Antonio Errico in seinem Lokal "Il Bosco" am Aartalradweg "In der Scholau" in Burgschwalbach. Christopher Kahl

Italienisches Flair am Aartalradweg in Burgschwalbach: Antonio Errico bringt mit „Il Bosco“ eine neue Gastronomie für Radler und Ausflügler an den Start. Der Süditaliener ist seit 35 Jahren Gastronom mit Leib und Seele.

Italienisches Flair und hausgemachte Spezialitäten: Mit der Neueröffnung der Trattoria „Il Bosco“ in der Scholau erhält Burgschwalbach einen neuen gastronomischen Treffpunkt direkt am Aartalradweg. Hinter dem Restaurant stehen der aus Italien stammende Gastronom Antonio Errico und seine Freundin Isabella Lepore, die sich gemeinsam im Aartal selbstständig gemacht haben.







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