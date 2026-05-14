Eigentlich war der Chef der Baufirma Huckestein aus St. Goarshausen nicht gerade begeistert davon, als er angefragt wurde, die Bühne für den legendären Auftritt von Genesis 1976 zu bauen. Wie das Eis gebrochen werden konnte, erzählen nun seine Söhne.
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Was haben Harry Belafonte und Genesis miteinander zu tun? Abgesehen davon, dass beide Musik gemacht haben, eigentlich nicht viel. Uneigentlich aber fungierte der Calypso-Sänger und Weltmusiker, ohne es zu wissen, als Türöffner für das legendäre Konzert, das die britische Rockband am 3.