Bühnenbau auf der Loreley 1976
Genesis war der große Test: Zwei Brüder erzählen
So sah die Loreleybühne nach der Fertigstellung 1976 aus. Alles für das Konzert von Genesis.
So sah die Loreleybühne nach der Fertigstellung 1976 aus. Alles für das Konzert von Genesis.
Stadtarchiv St. Goarshausen

Eigentlich war der Chef der Baufirma Huckestein aus St. Goarshausen nicht gerade begeistert davon, als er angefragt wurde, die Bühne für den legendären Auftritt von Genesis 1976 zu bauen. Wie das Eis gebrochen werden konnte, erzählen nun seine Söhne.

Lesezeit 4 Minuten
Was haben Harry Belafonte und Genesis miteinander zu tun? Abgesehen davon, dass beide Musik gemacht haben, eigentlich nicht viel. Uneigentlich aber fungierte der Calypso-Sänger und Weltmusiker, ohne es zu wissen, als Türöffner für das legendäre Konzert, das die britische Rockband am 3.

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Rhein-Lahn-ZeitungLoreley-Freilichtbühne

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