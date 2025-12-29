Angebot in Katzenelnbogen Generationen-Talk geht 2026 in die nächste Runde Uschi Weidner 29.12.2025, 17:00 Uhr

i Tanja Hoppen von der Polizei war im Juni 2025 in Katzenelnbogen zu Gast und sprach unter anderem über den bekannten "Enkeltrick". Uschi Weidner (Archiv)

In Katzenelnbogen können sich die verschiedenen Generationen begegnen und Impulse für den Alltag gewinnen. Auch im neuen Jahr wird der Generationen-Talk mit neuen Themen fortgeführt.

„Rate mal, wer dran ist?“ Wenn ein Angerufener beginnt, die Namen der Kinder oder Enkel zu nennen, die er am Telefon vermutet und über deren Anruf er sich gewiss freuen würde, haben Betrüger oft schon den ersten Punkt gesammelt. Das Thema „Sicherheit“ war nur einer der vielen Programmpunkte beim Generationen-Talk im Haus der Familie in Katzenelnbogen.







