Hybrid-Betrieb ab 2027
Gemmericher Dorfladen ist ein Ort der Begegnung
Hoffen ebenso wie die Kunden, dass der Dorfladen Gemmerich noch lange erhalten bleibt: Ortsbürgermeister Mario Winterwerber (Mit
Hoffen ebenso wie die Kunden, dass der Dorfladen Gemmerich noch lange erhalten bleibt: Ortsbürgermeister Mario Winterwerber (Mitte) sowie Eva Dillmann-von der Heidt und Daniel Tharr vom Verkaufsteam.
Bletzer Ulrike

In vielen kleineren Orten können sich Lebensmittelgeschäfte nicht mehr halten. Eine Lösung: Dorfläden in Trägerschaft der Gemeinde. In Gemmerich funktioniert dieses Konzept sehr gut. Doch auch hier gibt es ein Problem: Das Geschäft ist defizitär.

Lesezeit 3 Minuten
Er hat so etwas wie eine Vorreiterfunktion innerhalb des Rhein-Lahn-Kreises: Bereits 2010 wurde der Dorfladen in Gemmerich eröffnet – und ist seither nicht mehr aus dem gesellschaftlichen Leben in und rund um die Taunusgemeinde wegzudenken. „Das ist ja nicht nur ein Dorfladen, sondern auch ein Treffpunkt und ein Ort der Begegnung“, bringt Ortsbürgermeister Mario Winterwerber die Sache auf den Punkt.
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