Interreligiöse Messe
Gemeinsamkeiten gefunden: Gottesdienst im Kloster
Sie alle wirkten an dieser besonderen Veranstaltung mit (von links): Ralf Skähr-Zöller, Rolf Westermayer, Ansir Ahmad, Salome Ng
Sie alle wirkten an dieser besonderen Veranstaltung mit (von links): Ralf Skähr-Zöller, Rolf Westermayer, Ansir Ahmad, Salome Ngugi, Matthias Lambrich, Antje Müller, Krystiane Vajda, Eryk Kapala, Markus Reinhardt und Ursula Herrmann.
Bletzer Ulrike

Ein interreligiöser Gottesdienst ist eine gemeinsame religiöse Feier von Menschen unterschiedlicher Weltreligionen. Im Kloster Bornhofen hat eine solche Messe stattgefunden.

Lesezeit 4 Minuten
Wegen der Urlaubszeit habe sie Bedenken gehabt, ob mehr als eine Handvoll Leute kommen würden, erzählte Pfarrerin Antje Müller rückblickend im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Sorge erwies sich als unberechtigt, schließlich war der interreligiöse Gottesdienst in der Kirche des Klosters Bornhofen erfreulich gut besucht.
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