Ein interreligiöser Gottesdienst ist eine gemeinsame religiöse Feier von Menschen unterschiedlicher Weltreligionen. Im Kloster Bornhofen hat eine solche Messe stattgefunden.
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Wegen der Urlaubszeit habe sie Bedenken gehabt, ob mehr als eine Handvoll Leute kommen würden, erzählte Pfarrerin Antje Müller rückblickend im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Sorge erwies sich als unberechtigt, schließlich war der interreligiöse Gottesdienst in der Kirche des Klosters Bornhofen erfreulich gut besucht.