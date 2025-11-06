Viele Vorteile
Gemeinsames Konzept für Lahnsteiner Adventsmärkte
Der Nikolausmarkt findet auch in diesem Jahr wieder am zweiten Adventswochenende auf dem Salhofplatz statt. Doch es gibt fünf weitere Märkte im Rahmen der „Winterzauber"-Reihe in Lahnstein.
Gemeinsam statt einsam: Unter diesem Motto hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Lahnstein ein Konzept entwickelt, dass die sechs Adventsmärkte der Stadt unter einer Dachmarke vereint.

Umsätze steigern, Kosten sparen, eine gemeinsame Identität entwickeln: Diese zentralen Vorhaben stehen hinter dem Konzept „Winterzauber Lahnstein – Sechs Märkte, ein Gefühl“, welches die Stadt in diesem Winter erstmals veranstaltet und kürzlich im Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft vorstellte.

