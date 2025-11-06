Viele Vorteile Gemeinsames Konzept für Lahnsteiner Adventsmärkte 06.11.2025, 18:00 Uhr

i Der Nikolausmarkt findet auch in diesem Jahr wieder am zweiten Adventswochenende auf dem Salhofplatz statt. Doch es gibt fünf weitere Märkte im Rahmen der „Winterzauber"-Reihe in Lahnstein. Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein

Gemeinsam statt einsam: Unter diesem Motto hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Lahnstein ein Konzept entwickelt, dass die sechs Adventsmärkte der Stadt unter einer Dachmarke vereint.

Umsätze steigern, Kosten sparen, eine gemeinsame Identität entwickeln: Diese zentralen Vorhaben stehen hinter dem Konzept „Winterzauber Lahnstein – Sechs Märkte, ein Gefühl“, welches die Stadt in diesem Winter erstmals veranstaltet und kürzlich im Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft vorstellte.







