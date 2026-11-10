Aktion stärkt Zusammenhalt Gemeinsamer Einsatz belebt Mehrgenerationengarten Christopher Kahl 10.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Ehrenamtlichen Anke Rörig (links) und Julius Tangen (rechts) sowie KREML-Geschäftsführer Björn Völker (Bildmitte) zeigten vollen Einsatz anlässlich des Umwelttages im KREML Kulturhaus. Christopher Kahl

Ehrenamtliche packten beim Herbstputz an, um den Mehrgenerationengarten fit für die kühle Jahreszeit zu machen. Aus dem Projekt entsteht ein neuer Treffpunkt – eine gemeinsame Tradition fürs Kulturhaus lebt wieder auf.

Laub harken, Beete pflegen, aufräumen und gemeinsam etwas bewegen: Beim Kreml-Umwelttag am Samstag, 7. November, drehte sich rund um das Kulturhaus alles um gemeinschaftliches Engagement. Von 9.30 bis 13 Uhr packten Ehrenamtliche auf dem Außengelände mit an, um den Mehrgenerationengarten auf die kommende Jahreszeit vorzubereiten.







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