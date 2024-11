Schüler der Realschule Plus engagieren sich in den Ferien - Unterstützung durch Bürgerstiftung Gemeinsam gegen das Vergessen: Schüler reinigen Stolpersteine 04.11.2024, 06:00 Uhr

i Schüler der Realschule Plus haben wieder die in Bad Ems verlegten Stolpersteine gereinigt. Foto: Wilhelm Augst Wilhelm Augst

Bad Ems. Engagierte Jugendliche der Realschule Plus Bad Ems-Nassau haben während ihrer Ferien die in Bad Ems verlegten Stolpersteine gereinigt. Die Bürgerstiftung Bad Ems hat diese Aktion der Jugendlichen unterstützt und berichtet davon in einer Pressemitteilung.

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Seit 1992 verlegt Demnig Messingsteine, die im Ort der Opfer des Nationalsozialismus gedenken sollen. In Bad Ems sind diese Steine flächendeckend verlegt worden, und erinnern an die vielen Menschen aus Bad Ems, die von den Nazis verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen