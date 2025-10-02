Hilfe für Generation Ü80 Gemeindeschwester plus erklärt im Einrich ihre Arbeit Uschi Weidner 02.10.2025, 16:00 Uhr

i In eher gemülicher Runde erfuhren die Teilnehmenden Interessantes über die Tätigkeit der Gemeindeschwester; vorn im Foto Yvonne Weiland, dahinter Johanna Breithaupt Uschi Weidner

Der Generationen-Talk im Haus der Familie in Katzenelnbogen ist in diesem Jahr eine wiederkehrende und gut angenommene Veranstaltung. Nun war Yvonne Weiland zu Gast, im Bereich Loreley und Nastätten ist sie Gemeindeschwester plus. Was ist das?

Eine besondere Idee hatte in diesem Jahr das Team des Hauses der Familie in Katzenelnbogen. An jedem letzten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr boten sie einen Generationen-Talk an. Im Monat September waren zu Gast Johanna Breithaupt, Kreisgesundheitsmanagement, zusammen mit Gemeindeschwester plus Yvonne Weiland.







