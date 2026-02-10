Anschlüsse für PV und E-Autos 
Gemeinderat Dörsdorf diskutiert digitales Trafohäuschen
Vergleichsweise klein und unspektakulär: Der Blick in eine digitale Ortsnetzstation, die es allerdings auch als begehbare Anlagen gibt.
Oliver Bierschenk

Die Digitalisierung schreitet überall voran – auch bei den Stromnetzen. Dort nicht zuletzt, um Anschlüsse für Photovoltaik, Ladestationen und Wärmepumpen zu ermöglichen. Daher diskutiert nun der Dörsdorfer Ortsbeirat über eine neue Ortsnetzstation.

Erneuerbare Energien durch Photovolataik-Anlagen (PV) und Elektromobilität samt Wallboxen für E-Autos sind für viele Eigenheimbesitzer inzwischen interessant geworden. So interessant, dass kommunale Netzbetreiber manchmal Schwierigkeiten haben, mit leistungsfähigen Anschlüssen hinterherzukommen, um zum Beispiel geplante Neubauten noch ausreichend zu versorgen.

