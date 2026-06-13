Studie zur Daseinsvorsorge
Gemeindecheck: Handlungsbedarf im Rhein-Lahn-Kreis
Bei der Daseinsvorsorge im Rhein-Hunsrück-Kreis sieht die Kreisverwaltung Handlungsbedarf, unter anderem beim Thema Mobilität.
Bei der Daseinsvorsorge im Rhein-Hunsrück-Kreis sieht die Kreisverwaltung Handlungsbedarf, unter anderem beim Thema Mobilität.
Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Glaubt man dem Institut der Deutschen Wirtschaft, dann ist es um die Daseinsvorsorge im Rhein-Lahn-Kreis nicht gut bestellt. Wir wollten von der Kreisverwaltung wissen, ob sie diese Einschätzung teilt.

Lesezeit 2 Minuten
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat dem Rhein-Lahn-Kreis in Sachen Daseinsvorsorge ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Für 61 Orte im Kreis bewertet das IW die Daseinsvorsorge als „sehr schlecht“. Weitere 33 Gemeinden stehen „schlecht“ da. Eine Einstufung mit der Bewertung „mittel“ erhalten 19 Orte.

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Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

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