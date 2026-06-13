Studie zur Daseinsvorsorge Gemeindecheck: Handlungsbedarf im Rhein-Lahn-Kreis Hilko Röttgers 13.06.2026, 18:00 Uhr

i Bei der Daseinsvorsorge im Rhein-Hunsrück-Kreis sieht die Kreisverwaltung Handlungsbedarf, unter anderem beim Thema Mobilität. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Glaubt man dem Institut der Deutschen Wirtschaft, dann ist es um die Daseinsvorsorge im Rhein-Lahn-Kreis nicht gut bestellt. Wir wollten von der Kreisverwaltung wissen, ob sie diese Einschätzung teilt.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat dem Rhein-Lahn-Kreis in Sachen Daseinsvorsorge ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Für 61 Orte im Kreis bewertet das IW die Daseinsvorsorge als „sehr schlecht“. Weitere 33 Gemeinden stehen „schlecht“ da. Eine Einstufung mit der Bewertung „mittel“ erhalten 19 Orte.







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