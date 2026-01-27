Wechsel im Leitungsteam der Gemeindebücherei Hahnstätten: Zu Jahresbeginn rückte Nadine Berger für Claudia Dietz-Schrinner nach, welche 14 Jahre lang ehrenamtlich in der Bücherei tätig gewesen war.
Wechsel im Leitungsteam der Gemeindebücherei Hahnstätten: Mit Beginn des Jahres verabschiedete sich die langjährige Mitarbeiterin Claudia Dietz-Schrinner in den Ruhestand. 14 Jahre war sie in der Bücherei im Rathaus der Ortsgemeinde ehrenamtlich tätig und investierte unzählige Stunden in die Bücherei.