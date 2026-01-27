Ruhestand nach 14 Jahren Gemeindebücherei Hahnstätten mit neuem Leitungsteam Uli Pohl 27.01.2026, 19:26 Uhr

i Die Ortsgemeinde Hahnstätten freut sich, dass das Leitungsteam der Bücherei wieder komplett und gut aufgestellt ist. Von links: Selma Kärcher-Prüß, Leslie Meilinger, Nadine Berger und der Erste Beigeordnete Jörg Schwenk. Uli Pohl

Wechsel im Leitungsteam der Gemeindebücherei Hahnstätten: Zu Jahresbeginn rückte Nadine Berger für Claudia Dietz-Schrinner nach, welche 14 Jahre lang ehrenamtlich in der Bücherei tätig gewesen war.

Wechsel im Leitungsteam der Gemeindebücherei Hahnstätten: Mit Beginn des Jahres verabschiedete sich die langjährige Mitarbeiterin Claudia Dietz-Schrinner in den Ruhestand. 14 Jahre war sie in der Bücherei im Rathaus der Ortsgemeinde ehrenamtlich tätig und investierte unzählige Stunden in die Bücherei.







Artikel teilen

Artikel teilen