Krammarkt wird gut besucht Gelungener Abschluss des Hahnstätter Markts Uschi Weidner 16.09.2026, 15:00 Uhr

i Mit dem Krammarkt ging der Hahnstätter Markt am Dienstag zu Ende. Uschi Weidner

Der Krammarkt des Hahnstätter Marktes am Dienstag wurde gut besucht. Auch das Programm an Sonntag und Montag lockte viele Menschen an die Aar. Sind die Veranstalter zufrieden?

Der Hahnstätter Markt hatte in diesem Jahr wieder einiges zu bieten: Im Mittelpunkt des Sonntags stand der Festumzug durch die Straßen. Der Festzug unter dem Motto „Helden der Kindheit“ hatte 17 Zugnummern, sieben Kirmesgesellschaften nahmen teil, die Realschule und die Grundschule sowie die Kindertagesstätten mit rund 250 Kindern.







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