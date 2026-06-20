Sondervermögen wird verteilt Geldsegen für Kreis: Grüne fordern mehr Fokus auf Klima Marta Fröhlich 20.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Straßen im Kreis haben es bitter nötig. Eine Finanzspritze zur Straßensanierung könnte aus dem Sondervermögen des Bundes kommen. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Bevor die 108 Millionen Euro im Kreis verteilt werden, muss noch ein rechtssicheres Regionales Umsetzungskonzept her, dem der Kreistag zustimmen muss. Grüne stellen dafür noch einen Antrag für einen verpflichtenden Klimacheck.

Dem Rhein-Lahn-Kreis steht ein ordentlicher Geldregen ins Haus. 108 Millionen Euro beträgt der Anteil des Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes, der in den Kreis geht. Nun geht es an die Verteilung und die Formalitäten. So muss ein Regionales Umsetzungskonzept erstellt und beschlossen werden.







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