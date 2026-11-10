Bewegung ohne Hektik
Gehfußball begeistert in Burgschwalbach
Die Gehfußballer der TuS Burgschwalbach sind die Pioniere im 'Walking Football' im Aartal und suchen noch Mitstreiter. (von link
Die Gehfußballer der TuS Burgschwalbach sind die Pioniere im 'Walking Football' im Aartal und suchen noch Mitstreiter. (von links): Karl-Heinz Funk, Bernd Spriestersbach, Ingo Bück, Erhard Weber, Ulrich Ohlemacher, Volkmar Hannappel, Werner Landvogt, Günter Löchert, Ehrenfried Bastian und Uwe Eichert.
Christopher Kahl

Gehfußball bringt Begeisterung zurück aufs Feld – ganz ohne Sprint und harte Zweikämpfe. In Burgschwalbach treffen sich Jung und Alt zum entspannten, überraschend dynamischen Teamsport.

Lesezeit 2 Minuten
Fußball ist Leidenschaft, Bewegung und Gemeinschaft. Doch was tun, wenn die Begeisterung geblieben ist, der Körper aber nicht mehr jede Bewegung mitmacht? Eine Alternative bietet Gehfußball, auch Walking Football genannt. Die besondere Fußballvariante erfreut sich wachsender Beliebtheit und ermöglicht auch älteren Sportlern sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen, weiterhin aktiv zu sein.
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