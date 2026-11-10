Gehfußball bringt Begeisterung zurück aufs Feld – ganz ohne Sprint und harte Zweikämpfe. In Burgschwalbach treffen sich Jung und Alt zum entspannten, überraschend dynamischen Teamsport.
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Fußball ist Leidenschaft, Bewegung und Gemeinschaft. Doch was tun, wenn die Begeisterung geblieben ist, der Körper aber nicht mehr jede Bewegung mitmacht? Eine Alternative bietet Gehfußball, auch Walking Football genannt. Die besondere Fußballvariante erfreut sich wachsender Beliebtheit und ermöglicht auch älteren Sportlern sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen, weiterhin aktiv zu sein.