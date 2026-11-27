In den vergangenen Wochen haben Gegner der aktuellen Verkehrsführung in Oberlahnstein massiv mobil gemacht und Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Nun hat die Verwaltung die Listen geprüft.
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In den vergangenen Monaten hat in Lahnstein ein Bürgerbegehren stattgefunden. Die Initiatoren des Begehrens, Michael Cramer von Clausbruch, Tobias Kies und Birgit Esser, möchten einen Ratsbeschluss für die Beibehaltung der Fahrtrichtung der Adolfstraße und die Ringlösung in Oberlahnstein kippen und werben seit Monaten intensiv für ihr Anliegen.