Verkehr in Lahnstein Gegen Ringlösung: Verwaltung zählt 1992 Unterschriften Tobias Lui 27.11.2026, 06:00 Uhr

i Wo soll der Verkehr in Richtung Braubach hergeführt werden, sollte die Adolstraße gedreht werden? Ein Vorschlag der BI: die Bürgermeister-Müller-Straße. Tobias Lui

In den vergangenen Wochen haben Gegner der aktuellen Verkehrsführung in Oberlahnstein massiv mobil gemacht und Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Nun hat die Verwaltung die Listen geprüft.

In den vergangenen Monaten hat in Lahnstein ein Bürgerbegehren stattgefunden. Die Initiatoren des Begehrens, Michael Cramer von Clausbruch, Tobias Kies und Birgit Esser, möchten einen Ratsbeschluss für die Beibehaltung der Fahrtrichtung der Adolfstraße und die Ringlösung in Oberlahnstein kippen und werben seit Monaten intensiv für ihr Anliegen.







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