In den vergangenen Wochen haben Gegner der aktuellen Verkehrsführung in Oberlahnstein massiv mobil gemacht und Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Am Freitag waren sie im Rathaus und haben ihre Unterschriftenlisten abgegeben.
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Zwischenerfolg für die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ in Lahnstein, die sich gegen die Ringlösung in Oberlahnstein wendet: Am Freitag haben Vertreter der BI ein Bürgerbegehren an Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert übergeben.