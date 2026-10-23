Verkehr in Lahnstein
Gegen Ringlösung: 2135 Unterschriften eingereicht
An ihr entzündet sich der Streit um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Seit einigen Jahren kann man die Adolfstraße nur in Ri
An ihr entzündet sich der Streit um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Seit einigen Jahren kann man die Adolfstraße nur in Richtung Braubach befahren. Das gefällt nicht allen.
Tobias Lui

In den vergangenen Wochen haben Gegner der aktuellen Verkehrsführung in Oberlahnstein massiv mobil gemacht und Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Am Freitag waren sie im Rathaus und haben ihre Unterschriftenlisten abgegeben.

Lesezeit 1 Minute
Zwischenerfolg für die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ in Lahnstein, die sich gegen die Ringlösung in Oberlahnstein wendet: Am Freitag haben Vertreter der BI ein Bürgerbegehren an Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert übergeben.
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