Laub, Nässe und Wildwechsel Gefahren im Spätherbst erfordern Achtsamkeit im Verkehr Ulrike Bletzer 25.11.2026, 15:00 Uhr

i Scheinwerfer von Fahrzeugen spiegeln sich in einer gefrorenen Pfütze am Straßenrand. Im Norden bleibt es laut Vorhersage der Meteorologen in den kommenden Tagen winterlich. Philip Dulian/dpa

Laub, Nässe und Wildwechsel machen den Spätherbst zur Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer. Polizei und ADAC erklären, worauf Sie jetzt achten sollten.

Unaufhaltsam kürzer werdende Tage, regennasse Fahrbahnen, gefühlt Tonnen von Laub, die jetzt von den Bäumen flattern – keine Frage, für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer ist der Spätherbst eine herausfordernde Zeit. Umso erfreulicher klingt vor diesem Hintergrund, was sowohl der Leiter der Polizeiinspektion Bad Ems, Erster Polizeihauptkommissar Frank Kolbe, als auch Polizeihauptkommissar Sven Rabe von der Polizeiinspektion Diez berichten.







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