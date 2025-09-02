Wer sägte rund einem Dutzend Douglasien auf dem Höchst an? Das fragt sich Revierförster Peter Benard, der den Fall zur Anzeige brachte. Vielleicht aber haben Wanderer oder Fahrradfahrer in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges gesehen?

„Ich habe in 36 Dienstjahren viel erlebt, aber so etwas noch nicht.“ Revierförster Peter Benard schüttelt fassungslos den Kopf: Rund ein Dutzend Douglasien wurden im Wald angesägt oder gefällt. Ort des Geschehens ist ein beliebter Aussichtspunkt auf der höchsten Erhebung in der Verbandsgemeinde (VG) Diez, dem Höchst (443 Meter). Von dort eröffnet sich dem Betrachter ein Panoramablick auf das Gelbdachtal und die Orte Ettersdorf und Heilberscheid. „Hier herrscht reger Betrieb“, weiß Bernard. Viele Wanderer und Mountainbikefahrer kommen an dem beliebten Aussichtspunkt vorbei, der auch gleichzeitig der höchste Punkt der Erhebung ist. Einige Passanten legen bei der Gelegenheit daher auch einen weiteren kleinen Felsbrocken auf den am Wegesrand aufgetürmten Steinhaufen, der dadurch bereits beachtliche Ausmaße angenommen hat.

i Rund ein Dutzend Douglasien wurden an- oder abgesägt. Johannes Koenig

Bernard hegt daher den Verdacht, dass wer immer die Douglasien abgesägt hat, die Aussicht weiter verbreitern wollte, indem er „störende“ Bäume fällte. Vollbracht wurde das offenbar mit viel Muskelkraft: „Denn eine Kettensäge war das nicht“, so Bernard über das Schadensbild. „Das wird auch eine ganze Weile gedauert haben“, ist er überzeugt. Daher auch der Schritt an die Öffentlichkeit: „Hat jemand vielleicht etwas gesehen, zum Beispiel jemanden, der mit einer Säge unterwegs war?“ Die abgesägten Douglasien waren schätzungsweise zum Teil 25 bis 30 Jahre alt. Den materiellen Schaden schätzt der Förster daher auf etwa 2000 bis 2500 Euro. Entdeckt wurde das Malheur am Sonntagnachmittag von einem Waldarbeiter, der dann umgehend Peter Benard informierte.

i Die Aussichtsstelle ist unter Waldbesuchern beliebt, was auch der von Passanten über die Zeit aufgeschichtete Steinhaufen belegt. Johannes Koenig

„Die Polizei war inzwischen auch da und Strafanzeige ist gestellt“, so der Revierförster. „Die Strafanzeige bezüglich der abgesägten Bäume kann ich bestätigen“, sagt Olaf Schmidt, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Diez. „Der zugrunde liegende Tatbestand wird als Sachbeschädigung angenommen und die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion geführt.“