Meinung zum Friedhof Diez Geduldsprobe für Fortgeschrittene Johannes Koenig 16.12.2025, 18:00 Uhr

i Johannes Koenig Kevin Rühle. MRV

In Diez soll es auf dem Neuen Friedhof Grabstätten für Muslime geben. Doch das Projekt zieht sich wie Kaugummi, meint Redakteur Johannes Koenig.

„Geduld ist eine Tugend“ oder „Gutes muss Weile haben“: Schon der Volksmund weiß, dass manche Dinge einfach ihre Zeit brauchen. Dennoch gibt es immer wieder Projekte, die dauern und dauern und dauern, jedenfalls für den Laien. Im Fall der geplanten muslimischen Grabstätten auf dem Neuen Friedhof in Diez sorgt das Verfahren jedoch auch unter Beteiligten für hochgezogene Augenbrauen.







