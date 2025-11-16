In Erinnerung an Kriegsopfer Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Diez Rolf-Peter Kahl 16.11.2025, 17:00 Uhr

i Insgesamt wurden fünf Kränze am Ehrenmal niedergelegt. Rolf Kahl

Zum Volkstrauertag versammelten sich Bürger, aber auch Vertreter aus Politik und Ehrenamt in Diez, um der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Bürgermeisterin Annette Wick fand eindringliche Worte.

Zahlreiche Bürger, Mitglieder des Ortsverbandes Diez des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Vertreter von Vereinen, der Politik, der Bundeswehr und der Feuerwehr versammelten sich am 16. November auf dem Friedhof in Diez-Oranienstein, um der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken.







