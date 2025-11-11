Gedenken an der Stele zur ehemaligen Synagoge in Nassau

Im Jahr 1938 stürmten die Nationalsozialisten Synagogen, Geschäfte und Wohnungen: Die Pogromnacht mit ihren zahlreichen Übergriffen gilt als einer der Tiefpunkte der Deutschen Geschichte. Seitdem gedenkt man im November der Opfer – auch in Nassau.
Bundesweit gedachte man der Opfer der Novemberpogrome, die 1938 in der Nacht vom 9. auf den 10. November von Nationalsozialisten gegen die jüdische Bevölkerung verübt wurden. Synagogen wurden in Brand gesteckt, Geschäfte und Wohnungen geplündert und zerstört, Hunderte jüdische Bürgerinnen und Bürger misshandelt und ermordet.