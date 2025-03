Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg – Hitlers Ziel war die Eroberung von „Lebensraum im Osten“. Weltweit kosten die jahrelangen Kämpfe mehr als 50 Millionen Menschen das Leben. Nie vorher hat ein zwischenstaatlicher Krieg unter der Zivilbevölkerung – den sogenannten Nicht-Kombattanten, so viele Opfer gekostet wie der Zweite Weltkrieg. Nie vorher wurden wie im Zweiten Weltkrieg Zivilisten mit Absicht und unter dem Vorwand, die Moral des Gegners zu brechen, getötet. Nie vorher wurden flächenmäßig und total menschliche Ansiedlungen, ganze Städte und Dörfer zerstört, um Ideologien zu bekämpfen. Erst am 8. Mai 1945 endet der Krieg mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht.

Nach Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gilt es, die Folgen der Kriege in Erinnerung zu rufen, denn daraus erwächst allen nachfolgenden Generationen eine große Verantwortung für Menschlichkeit, Demokratie und Gemeinwesen. Auf Einladung der Stadt und des Geschichtsvereins Nassau gedachten Einwohner der Freiherr-vom-Stein-Stadt mit Glockengeläut, Schweigeminute und Kranzniederlegung – um die Mittagsstunde des 19. März – den Menschen, denen durch die Bombenangriffe großes Leid zugeführt wurde. Es war ein Moment des kurzen Innehaltens in der Trauer um ihre Stadt. Die Kranzniederlegung am Günter-Leifheit-Kulturhaus nahmen der Erste Beigeordnete der Stadt Nassau, Ulrich Pebler, und Herbert Baum vom Geschichtsverein Nassau, im Beisein von Nassauer Bürgern vor.

Mehr als 100 Tonnen Sprengbomben abgeworfen

Warum haben die alliierten Streitkräfte mit englischen und amerikanischen Bomber die Stadt bombardiert? Allein bei dem rund einstündigen und in zwölf Wellen durchgeführten Angriff von 72 zweimotorigen US-Kurzstreckenbombern am 19. März 1945, welcher der innerstädtischen Straßenkreuzung Obertal/Amtsstraße/Kaltbachstraße galt, wurde neben dem Tod zahlreicher Zivilpersonen auch die Zerstörung ziviler Einrichtungen beklagt. Abgeworfen wurden über 100 Tonnen Sprengbomben. Bei den Angriffen starben allein in den Schutzräumen der „Löwenbrauerei“, auf der sich heute das Günter-Leifheit-Kulturhaus befindet, 57 Menschen. Besser erging es jenen Menschen, die sich in das weiter oben gelegene RAD-Gebäude („Reicharbeitsdienst“), flüchteten – sie überlebten. Mindestens 1500 Menschen, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung, waren obdachlos. Gemessen an der Bevölkerungszahl starben in den letzten Kriegswochen fünf Prozent der Einwohner und 80 Prozent der Häuser wurden zerstört oder waren stark beschädigt.

Das gemeinsame Gedenken, verbunden mit der Kranzniederlegung, soll uns Menschen bewusst machen, dass unsere Geschichte Teil unserer Identität ist. Ferner soll es uns an unsere gesellschaftlich-politische und ganz persönliche Verantwortung für das Bestreben um Frieden in unserem Land und in der Welt erinnern.