Geboren aus der Not schließender Geburtsstationen heraus blickt das Diezer Geburtshaus auf eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. Am Tag der offenen Tür können sich Interessenten einen Blick hinter die Kulissen verschaffen.

Rund 1300 Babys erblickten während der vergangenen zehn Jahre das Licht der Welt im Diezer Geburtshaus Lebensstern. Das sind im Durchschnitt 2,8 Geburten pro Tag. Nadine Ulbricht hat das Geburtshaus vor zehn Jahren mit einer anderen Hebamme, die mittlerweile im Ruhestand ist, gegründet. 2023 stieß Celine Simon als neue Teilhaberin zur Geschäftsführung. Nadine Ulbricht blickt zufrieden auf die vergangenen zehn Jahre zurück: „Wir sind 2015 mit drei Hebammen, einer Bürohilfe und einer Hauswirtschafterin gestartet. Mittlerweile sind wir 25 Mitarbeiter, davon 16 Hebammen.“

Nadine Ulbricht arbeitete als Hebamme auf der Geburtsstation im St. Vincenz-Krankenhaus in Diez, bis diese 2015 schloss. „Wir wollten die Geburtshilfe in Diez aufrechterhalten und den Frauen einen guten Ort zum Gebären schaffen“, erinnert sich Ulbricht. Damit hat das Geburtshaus Lebensstern in zweifacher Hinsicht ein Alleinstellungsmerkmal, denn es ist nicht nur die einzige außerklinische Geburtseinrichtung im Rhein-Lahn-Kreis, sondern die einzige Geburtseinrichtung im Kreis überhaupt. „Wobei Mütter, die in Diez oder in der Nähe wohnen, noch Glück haben, denn das St. Vincenz-Krankenhaus im hessischen Limburg mit seiner Geburtsstation ist nur viereinhalb Kilometer entfernt“, sagt Celine Simon.

„Wir wollten die Geburtshilfe in Diez aufrechterhalten und den Frauen einen guten Ort zum Gebären schaffen“,

Nadine Ulbricht, Gründerin des Geburtshauses Lebensstern in Diez

Und ein Krankenhaus mit einer Geburtsstation in der Nähe zu haben sei wichtig, ergänzt Ulbricht, denn manchmal ergäben sich bei einer Geburt Komplikationen, die eine schnelle ärztliche Versorgung nötig machen. „Das können ein Geburtsstillstand, ein zu lange vor der Geburt erfolgter Blasensprung oder auch ein Schmerzmittelbedarf sein.“ Statistisch komme dies in 18 Prozent der Geburtsvorgänge vor. Dass sie als Hebammen keine Schmerzmittel verabreichen dürfen, empfinden Ulbricht und Simon nicht als Manko. „Es gibt eine klare Trennung in den Berufsfeldern. Die Ärzte sind für das Pathologische zuständig. Wenn wir hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, kennen wir unsere Grenzen und überschreiten diese auch nicht“, sagt Ulbricht.

Den Vorteil einer Niederkunft im Geburtshaus sieht Nadine Ulbricht vor allem in der umfangreichen Begleitung vom Beginn der Schwangerschaft über die Geburt selbst bis zum ersten Lebensjahr. „Während der Geburt kommt kein fremdes Gesicht hinzu“, ergänzt Celine Simon. „Die Mütter lernen alle Beteiligten schon vorher kennen.“

Kein Fachkräftemangel

Als Arbeitgeberinnen von mehr als 20 Angestellten haben Nadine Ulbricht und Celine Simon nicht mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. „Das liegt vor allem an der Einführung des Hebammenstudienganges. Das war vor wenigen Jahren noch ganz anders. Damals wollte kaum jemand Hebamme werden“, erinnert sich Ulbricht. Dadurch gebe es mehr Absolventen und somit auch mehr Fachkräfte. Im Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung von 2019 wurde geregelt, dass angehende Hebammen zukünftig ein duales Studium absolvieren müssen. Wer den Beruf zuvor ergreifen wollte, musste eine der Hebammenschulen besuchen, die jedoch selten mehr als 20 Hebammen pro Jahrgang ausbildeten.

Tombola, Cocktails und Livemusik

Am Samstag, 30. August, lädt das Team des Geburtshauses zum Tag der offenen Tür ein, um das zehnjährige Firmenjubiläum zu feiern und Interessierten einen Einblick in die Arbeit der Hebammen zu ermöglichen. Von 14 bis 18 Uhr können Besucher, auch unabhängig von einer aktuellen oder geplanten Schwangerschaft, die Räumlichkeiten besichtigen und den Hebammen ihre Fragen stellen. Für diesen Anlass hat das Geburtshaus Livemusik von einer Jazzband gebucht. Es wird eine Tombola sowie einen Flohmarkt geben, auf dem vor allem Umstandsmode und Babykleidung erworben werden kann. Kleine Besucher dürfen sich auf Kinderschminken-, basteln und diverse Spielangebote freuen. Außerdem haben Ulbricht und Simon einen Food-Truck organisiert. Für das leibliche Wohl sorgen frische Panini, Würstchen vom Grill sowie für jene, die es am Nachmittag etwas süßer mögen, Waffeln. Das Café Lahntaler ist mit einem Kaffeestand vertreten, später werden Bier und Cocktails angeboten.