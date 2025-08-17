Amüsante und spannende Abendunterhaltung, die einem guten Zweck dient. Das haben sich Beate und Reiner Bingel auf die Fahnen geschrieben – nicht nur mit ihren „Offenen Gärten“, auch mit dem Gartenkrimi in Eppenrod.

Zum dritten Mal boten Beate und Reiner Bingel in ihrem Garten in Eppenrod eine Lesung im Garten an. Es war klar, dass Beate Bingel auch in diesem Jahr einen Krimi – vielleicht zwei – zu Gehör bringen würde. Bei den Gästen ist es nicht nur der Krimi, der lockt. Die Atmosphäre des Gartens ist magisch wie die gesamte Gestaltung des Abends.

Dank Reinhard Mey gibt es das Format

Bei den Sommerveranstaltungen der „Offenen Gärten“ sind Beate und Reiner Bingel seit 2017 dabei. Die Hausherrin erläuterte den neu hinzugekommenen Besuchern ihre Beweggründe: „Nach dem Erfolg der ‚Offenen Gärten‘ machte ich mir Gedanken. Da muss doch noch eine Steigerung möglich sein, so dachte ich.“ Die Sommerabende in ihrem zauberhaften Garten brachten sie immer wieder zum Nachdenken. An einem der lauen Sommerabende, als sie in ihrem Garten leise Musik hörte, erklang der unvergessene Song von Reinhard Mey „Der Mörder ist immer der Gärtner“. „Das ist es“, so dachte sich Beate Bingel: Krimis im Garten. Und so begann die Erfolgsgeschichte der gar nicht unheimlichen Krimilesungen. Eine hervorragende Idee war, dass sie sich selbst traute, vorzulesen. Und es entsteht der Eindruck, dass sich Beate Bingel als Vorleserin in jedem Jahr weiter perfektioniert. Zwar sagte sie, dass sie ob einer großen Zuhörerschar Herzklopfen habe. Zu spüren war davon nichts.

In diesem Jahr hatte sie eine besondere Überraschung für ihre Gäste. Rita Landau aus Dörnberg, die im vergangenen Jahr bei den Lesungen in Eppenrod dabei war, widmete dem Ehepaar Bingel eine selbst geschriebene Geschichte. „Der Schottergarten“ heißt sie und handelt von zwei Frauen, die sich als Nachbarinnen spät kennenlernten und eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen. Im Schottergarten endete dann die Geschichte, in welchem der Erbe der nicht eines natürlichen Todes verstorbenen älteren Nachbarin ebenfalls verstarb. Gruselig – nein, eine wundervolle Geschichte, die ebenfalls Gartengefühle transportiert. Rita Landau scheint ein Schreibtalent zu sein. In einem Telefongespräch mit unserer Zeitung erzählte sie, dass sie diese Geschichte in nicht einmal einer Stunde geschrieben habe. Den Einstieg in die Geschichte bildete die Musik aus den Krimis der unvergessenen Miss Marple.

Unterhaltung ohne Eintrittspreis

Im zweiten Teil der Lesung nach der Pause trug Beate Bingel eine Geschichte von Stephan Hähnel vor. „Scherze unter Freunden“ hatte sie ausgewählt. So gruselig sich die Beschreibungen zu den Taten der Protagonisten manchmal auch anhörten, den Besuchern entlockten sie jedoch vielfach ein amüsiertes Gelächter. Das wünschen sich die Gastgeber. Die Gäste sollten einen rundum entspannten Abend erleben. Dazu denkt sich das Ehepaar Bingel weitere Überraschungen aus. Nicht nur zur Untermalung beim Genuss von Köstlichkeiten eines wundervoll vorbereiteten Buffets konnte sie Julius Kapp aus Eppenrod und sein Klavierspiel ankündigen. Julius Kapp ist 18 Jahre alt, spielt seit seinem fünften Lebensjahr Klavier.

Eintritt wurde keiner erhoben. Das machen die Bingels in jedem Jahr so. Die Besucher hatten die Möglichkeit, eine Spende zu geben. Aus den Veranstaltungen der „Offenen Gärten“ und dem Adventszauber sowie den Krimi-Lesungen, sowie aus dem Getränkeverkauf seien mittlerweile fast 9000 Euro zusammengekommen, so berichtete Beate Bingel. In diesem Jahr erreichen die Spenden die Nachbarschaftshilfe Esterau, die Bedürftigen beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen hilft, und der neunjährigen Lea aus Niederahr bei Montabaur, die dringend eine Knochenmarkspende benötigt. Streng nach dem Leitsatz der Gastgeberin: „Was wir mit Freude tun, bringt Freude in die Welt“ – eine alte fernöstliche Weisheit.