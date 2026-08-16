Seit fast vier Jahrzehnten verleiht der Verein Casablanca den schönsten Kabarettpreis diesseits des Äquators. Diesen hatte sich diesmal Robert Griess redlich verdient, wie er mit seinem Programm zu Künstlicher Intelligenz bewies.
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Da hatte die Pastillchen-Jury ein feines Näschen. Mit Robert Griess erhielt ein Kabarettist den nachweislich schönsten Preis nördlich des Äquators namens „Emser Pastillchen für zwei Stimmbänder“, der das Publikum nicht nur „seit fast vier Jahrzehnten mit unzähligen Pointen zum Lachen und Nachdenken bringt“ (O-Ton CasaBlanca-Präsident Oliver Krügel in seiner Laudatio), sondern auch „mit Scharfsinn und Wortwitz, Haltung und gesellschaftlichem ...