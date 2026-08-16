Emser Pastillchen verliehen
Ganz große Kleinkunst im Bad Emser Badhaus präsentiert
Bei seinem "preisgekrönten" Auftritt in Bad Ems zog Robert Griess sämtliche kabarettistischen Register.
Bei seinem "preisgekrönten" Auftritt in Bad Ems zog Robert Griess sämtliche kabarettistischen Register.
Bletzer Ulrike

Seit fast vier Jahrzehnten verleiht der Verein Casablanca den schönsten Kabarettpreis diesseits des Äquators. Diesen hatte sich diesmal Robert Griess redlich verdient, wie er mit seinem Programm zu Künstlicher Intelligenz bewies. 

Lesezeit 4 Minuten
Da hatte die Pastillchen-Jury ein feines Näschen. Mit Robert Griess erhielt ein Kabarettist den nachweislich schönsten Preis nördlich des Äquators namens „Emser Pastillchen für zwei Stimmbänder“, der das Publikum nicht nur „seit fast vier Jahrzehnten mit unzähligen Pointen zum Lachen und Nachdenken bringt“ (O-Ton CasaBlanca-Präsident Oliver Krügel in seiner Laudatio), sondern auch „mit Scharfsinn und Wortwitz, Haltung und gesellschaftlichem ...
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