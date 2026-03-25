Proben für Theateraufführung Ganoven erscheinen in Miehlen in der Priester-Kutte Thorsten Stötzer 25.03.2026, 18:00 Uhr

i Das Ensemble der Mühlbacher bereitet drei heitere Theatertage vor. Thorsten Stötzer

Ende April können sich die Theaterfreunde wieder auf ein turbulentes Stück freuen, das in Miehlen präsentiert wird. Die Proben für den Zweiakter über kleine Ganoven laufen auf Hochtouren.

„So doof, dass es scheppert“ lautet ein Satz im neuen Stück des Theatervereins „Die Mühlbacher“, der sehr wörtlich zu nehmen ist. Die Kleinganoven Uwe und Günni sind mit einem Auto in das Schaufenster eines Juwelier-Geschäfts gerast. Zurück bleiben nicht nur Scherben und verbogenes Blech, sondern ebenso ein fast überfahrener Priester im Schockzustand mit Gedächtnisverlust – und dessen Kutte.







Artikel teilen

Artikel teilen