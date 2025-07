Von kostenlosem ÖPNV über vergünstigte Eintritte bis hin zu freiem Zugang zu kommunalen Schwimmbädern oder Museen – eine Gästekarte kann den Aufenthalt in einer Region erheblich aufwerten. Seit rund drei Jahren befasst sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn (WFG) mit dem Thema. Nachdem die Verbandsgemeinde Loreley gemeinsam mit der WFG bereits 2024 erste Schritte in Richtung Gästekarte unternommen hat, will nun auch die Stadt Lahnstein mit einer Kalkulation zur Erhebung eines Gästebeitrags den ersten Schritt gehen für eine eventuelle Beitragssatzung. Tanja Steeg, Geschäftsführerin der WFG, begrüßt diesen Schritt und erläutert Nutzen und Herausforderungen.

1Was bringt eine Gästekarte? Eine Gästekarte soll Touristen – egal ob Tages- oder Übernachtungsgäste – ein attraktives Angebot bieten, um die Region besser kennenzulernen, zu erleben mit allem, was sie zu bieten hat. Sie ermöglicht beispielsweise die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn, ermäßigten Eintritt in Schwimmbäder oder touristische Einrichtungen. „Mit den zweckgebundenen Einnahmen lässt sich die touristische Infrastruktur gezielt fördern, unabhängig von der Situation des Gesamthaushalts der Kommune“, betont Tanja Steeg.

2Was erschwert die Einführung in der Region? In anderen Bundesländern ist die Gästekarte längst etabliert. In Rheinland-Pfalz hingegen gab es rechtliche Unsicherheiten – vor allem in Bezug auf die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. „Diese wurden durch die Reform des Kommunalabgabegesetzes (KAG) im März dieses Jahres beseitigt“, erläutert Steeg. „Eine weitere Herausforderung liegt in der Verwaltungsstruktur: Ortsgemeinde/Stadt und dann die Verbandsgemeinden, die Verwaltungsaufgaben für die Kommunen übernehmen. Ganz vereinfacht gesprochen muss hier auch für die Rechtssicherheit geklärt werden, wer die touristischen Aufgaben übernimmt, wo die Aufgaben anfallen und wie die Einnahmen korrekt zugeordnet werden. Dazu kommt die Notwendigkeit, eine Gästekarte grundsätzlich in größerem Radius zu denken, denn dem Urlauber sind Verbandsgemeinde- oder Kreisgrenzen egal“, stellt Tanja Steeg klar. Eine Gästekarte müsse daher über kommunale Grenzen hinweg gedacht werden.

3Welche Rolle spielt die WFG Rhein-Lahn? Seit rund drei Jahren beschäftigt sich die WFG mit der Thematik, doch erst mit der Reform des KAG nimmt das Thema nun wieder an Fahrt auf. Mit der VG Loreley und der Stadt Lahnstein sind nun zwei stark touristisch geprägte Gebietskörperschaften mit dem Thema befasst – auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029. Beide stehen mit der WFG in Kooperation und beabsichtigen die Prüfung einer Einführung. „Die WFG übernimmt hier eine koordinierende Rolle: Gespräche mit Juristen des Gemeinde- und Städtebundes für die korrekte Kalkulation, das Erstellen einer Satzung, Schnittstellen für Verantwortlichkeiten bei Kommune und Verbandsgemeinde, Einholung von Angeboten für die digitale Umsetzung mit geeigneten Anbietern und Gespräche mit dem Verkehrsverbund. Diese Beratungsleistungen der hinzugezogenen Partner übernimmt auch die WFG, ebenfalls gibt es seitens der WFG eine finanzielle Beteiligung für die Anschaffung der erforderlichen Technik.“

4Was sind die nächsten Schritte? „Der nächste Schritt ist nun, mit der Stadt Lahnstein und der VG Loreley eine Kalkulation zu erstellen. Kosten, die für touristische Infrastruktur anfallen – und welcher Gästebeitrag sich daraus ergibt. Ebenfalls sind auch Abstimmungen in Bezug auf den ÖPNV erforderlich“, gibt Tanja Steeg die Marschrichtung vor. „In einem nächsten Schritt sind die regionalen Anbieter von touristischen Highlights gefragt. Wir müssen sehr viele Akteure mitnehmen.“ Auch die Beherbergungsbetriebe spielen eine zentrale Rolle. Das müsse entsprechend in der Satzung festgeschrieben werden. Dabei sei klar zu sagen, dass sich ein Gästebeitrag insofern von einer Bettensteuer unterscheidet, dass die Einnahmen daraus zweckgebunden in den Erhalt, Betrieb und Ausbau von touristischer Infrastruktur fließen. Für die Umsetzung greift die WFG auf die Unterstützung von Beratern und Juristen zurück, gerade auch in Bezug auf Technik und Schnittstellen. „Das sind viele komplexe Themen, die durchdacht und auch rechtssicher aufgesetzt werden müssen“, sagt Steeg.

5Welche Hürden sind dabei zu nehmen? Ein Problem ist die Beitragserhebung – sowohl von Übernachtungs- als auch von Tagesgästen. Technisch ist das eine Herausforderung, vor allem bei kleineren, privat geführten Betrieben ohne digitale Systeme. Steeg betont: „Unser Ziel ist nicht, dass sich Gastgeber gegängelt fühlen, sondern dass sie die Gästekarte als echten Mehrwert sehen – für ihre Gäste und ihren Betrieb.“

6Wie steht die IHK zur geplanten Einführung eines Gästebeitrags in Lahnstein?  Die IHK Koblenz verfolgt die Überlegungen der Stadt Lahnstein zur Einführung eines Gästebeitrags kritisch. Angesichts der angespannten Lage im Gastgewerbe zeigt sich die Kammer grundsätzlich zurückhaltend gegenüber neuen Tourismusabgaben. „Wenn ein Gästebeitrag zur Sicherung touristischer Infrastruktur beiträgt, muss er auch nach unternehmerischen Maßstäben messbar effizient und gerecht ausgestaltet werden“, so IHK-Regionalgeschäftsführer Richard Hover.

Die IHK formuliert drei zentrale Forderungen: eine schlanke, digitale Umsetzung ohne hohen Aufwand für Betriebe, die ausschließliche Verwendung der Mittel für touristische Zwecke und die Einbindung in regionale Lösungen mit einheitlicher Gästekarte. Aus Sicht der IHK kann die Gästekarte vor allem mit attraktiven Angeboten – insbesondere in Verbindung mit Koblenz und der Region Mittelrhein – schaffen und den Beitrag für Gäste rechtfertigen. „In dieser Situation können zusätzliche Abgaben die Wettbewerbsfähigkeit gefährden – umso wichtiger ist ein durchdachtes Vorgehen“, mahnt IHK-Regionalgeschäftsführer Richard Hover.