Nach plötzlicher Schließung Gäste schockiert über Aus des Ariston in Lahnstein Marta Fröhlich 19.01.2026, 13:33 Uhr

i Auf der Webseite des Ariston in Lahnstein findet sich keine Info zur Schließung des Restaurants. Marta Fröhlich

Viele Bürger aus Lahnstein und der Region gingen gern im griechischen Restaurant Ariston in Lahnstein „schicker essen“. Entsprechend groß ist die Verwunderung über die Insolvenz, obwohl der Betrieb augenscheinlich gut lief.

Es war ein Schock für die Gastro-Landschaft in Lahnstein. Das beliebte griechische Restaurant Ariston, vor fünf Jahren in der Westallee eröffnet, hat Insolvenz angemeldet. Seit 31. Dezember ist der Laden dicht. Dass das Restaurant geschlossen hat, darüber gibt allein Google Auskunft.







