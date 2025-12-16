Junge Talente, großer Klang Gänsehaut im Advent: Emser Musikschule begeistert Ulrike Bletzer 16.12.2025, 16:00 Uhr

i Für die Intrada, das Eröffnungsstück, hatte die Emser Musikschule dieses Mal Felix Mendelssohn Bartholdy "Alle Himmel singen" ausgewählt. Bletzer Ulrike

Ein ungewöhnlicher Auftakt, junge Talente und große Klangmomente prägten das Weihnachtskonzert der Emser Musikschule. Vom festlichen Mendelssohn bis zum fröhlichen Finale zeigte sich musikalisches Können. Ein Abend voller Atmosphäre.

Hoppla, was war das denn? Bevor es losging mit dem diesjährigen Weihnachtskonzert der Emser Musikschule, stellten sich die Mitwirkenden, in zwei Gruppen aufgeteilt, rechter- und linkerhand auf der Empore des Kultoriums auf. Wollten sie am dritten Adventssonntag etwa Hörgenuss von der Höhe und dazu auch noch im Stereo-Sound bieten?







