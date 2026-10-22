Disput in Nassau FWG Forum unzufrieden mit Schreiben zu Straßenbeiträgen Andreas Galonska 22.10.2026, 09:00 Uhr

i Um die Erschließungsbeiträge für die Straße "Auf der Salzau" und um die Paul-Schneider-Straße ging es kürzlich in Nassau. Dazu hat die FWG Fragen, zu denen VG-Bürgermeister Bruchhäuser Stellung nimmt. Andreas Galonska

Kosten für die Erschließung von Straßen sind in Nassau umstritten. Die FWG ist mit Antworten von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser unzufrieden und hat Nachfragen. Was die FWG wissen will und wie Bruchhäuser antwortet.

In Nassau sind nach einer Stadtratssitzung etliche Fragen der Fraktion FWG Forum Nassauer Land zu Straßenausbaubeiträgen für die Straßen „In der Salzau“ und die Paul-Schneider-Straße aufgekommen, die an einen Fachmann aus der VG-Verwaltung und dann an den Stadtvorstand gerichtet worden sind.







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