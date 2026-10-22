Kosten für die Erschließung von Straßen sind in Nassau umstritten. Die FWG ist mit Antworten von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser unzufrieden und hat Nachfragen. Was die FWG wissen will und wie Bruchhäuser antwortet.
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In Nassau sind nach einer Stadtratssitzung etliche Fragen der Fraktion FWG Forum Nassauer Land zu Straßenausbaubeiträgen für die Straßen „In der Salzau“ und die Paul-Schneider-Straße aufgekommen, die an einen Fachmann aus der VG-Verwaltung und dann an den Stadtvorstand gerichtet worden sind.