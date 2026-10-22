Disput in Nassau
FWG Forum unzufrieden mit Schreiben zu Straßenbeiträgen
Um die Erschließungsbeiträge für die Straße "Auf der Salzau" und um die Paul-Schneider-Straße ging es kürzlich in Nassau. Dazu h
Um die Erschließungsbeiträge für die Straße "Auf der Salzau" und um die Paul-Schneider-Straße ging es kürzlich in Nassau. Dazu hat die FWG Fragen, zu denen VG-Bürgermeister Bruchhäuser Stellung nimmt.
Andreas Galonska

Kosten für die Erschließung von Straßen sind in Nassau umstritten. Die FWG ist mit Antworten von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser unzufrieden und hat Nachfragen. Was die FWG wissen will und wie Bruchhäuser antwortet.

Lesezeit 4 Minuten
In Nassau sind nach einer Stadtratssitzung etliche Fragen der Fraktion FWG Forum Nassauer Land zu Straßenausbaubeiträgen für die Straßen „In der Salzau“ und die Paul-Schneider-Straße aufgekommen, die an einen Fachmann aus der VG-Verwaltung und dann an den Stadtvorstand gerichtet worden sind.
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