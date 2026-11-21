Kritik an Ausschusstreffen FWG: Einladung zu Nassauer Sitzung nicht rechtzeitig Andreas Galonska 21.11.2026, 15:00 Uhr

i Im Nassauer Rathaus kam am Montag der Bauausschuss zusammen. Die FWG Forum bezweifelt das ordnungsgemäße Zustandekommen des Treffens, der Beigeordnete Lothar Hofmann schätzt die Sache anders ein. Andreas Galonska

Im Nassauer Bauausschuss wurden mehrere Themen besprochen, aber es kam zu keinen Beschlüssen, weil nicht rechtzeitig eingeladen wurde. Die FWG bezweifelt jedoch das rechtmäßige Zustandekommen, der Beigeordnete teilt diese Ansicht nicht.

Kürzlich wurden in Nassau Themen wie die Untersuchung von Brücken oder ein möglicher neuer Standort für die Grundschule diskutiert, aber war der Rahmen dafür wirklich eine Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses? Christian Danco, Fraktionssprecher der FWG Forum Nassauer Land, bezweifelt das und betont, dass es sich um ein Treffen des Zweiten Beigeordneten Lothar Hofmann (SPD) mit den SPD-Mitgliedern und einem Mitarbeiter der Verbandsgemeinde ...







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