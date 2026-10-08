Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg ist jetzt Geschichte. Mitte September wurde die Fusion der Bank mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank rechtlich vollzogen. Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor den Beteiligten.
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Fusion (fast) vollzogen: Aus der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg, der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank ist nun offiziell die Volksbank Rheingau-Lahn-Limburg geworden. Das teilt die Volksbank nun auf Nachfrage unserer Zeitung mit.