Drei Banken verschmelzen Fusion zur Volksbank Rheingau-Lahn-Limburg kommt voran Hilko Röttgers 08.10.2026, 06:00 Uhr

i Das Gebäude der Volksbank in Diez wird derzeit saniert. Die Arbeiten sind mittlerweile auf der Zielgerade. Johannes Koenig

Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg ist jetzt Geschichte. Mitte September wurde die Fusion der Bank mit der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank rechtlich vollzogen. Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor den Beteiligten.

Fusion (fast) vollzogen: Aus der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg, der Raiffeisenbank Niederwallmenach und der Rheingauer Volksbank ist nun offiziell die Volksbank Rheingau-Lahn-Limburg geworden. Das teilt die Volksbank nun auf Nachfrage unserer Zeitung mit.







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