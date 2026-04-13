Diezer Frühlingsmarkt Fürstin Henriette Amalie hatte Angst vor Grabplünderern Till Kronsfoth 13.04.2026, 17:00 Uhr

i Der Marmorsarkophag sollte die Fürstin nach ihrem Ableben vor Grabräubern schützen. Georg Pick

Beim Frühlingsmarkt in Diez am kommenden Wochenende gibt es etwas Besonderes zu bestaunen: den Sarkophag von Fürstin Henriette Amalie. Es ist das einzige, bekannte Objekt aus schwarzem Lahnmarmor aus der Nähe von Diez.

Beim diesjährigen Frühlingsmarkt in der Grafenstadt am kommenden Sonntag, 19. April, um 14 Uhr wird es die Möglichkeit geben, den Sarkophag von Henriette Amalie von Nassau-Dietz in der Diezer Stiftskirche zu besichtigen. Das Besondere: Der Sarkophag wurde aus schwarzem Lahnmarmor gefertigt.







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