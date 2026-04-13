Beim Frühlingsmarkt in Diez am kommenden Wochenende gibt es etwas Besonderes zu bestaunen: den Sarkophag von Fürstin Henriette Amalie. Es ist das einzige, bekannte Objekt aus schwarzem Lahnmarmor aus der Nähe von Diez.
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Beim diesjährigen Frühlingsmarkt in der Grafenstadt am kommenden Sonntag, 19. April, um 14 Uhr wird es die Möglichkeit geben, den Sarkophag von Henriette Amalie von Nassau-Dietz in der Diezer Stiftskirche zu besichtigen. Das Besondere: Der Sarkophag wurde aus schwarzem Lahnmarmor gefertigt.