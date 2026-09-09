Forstamt Weilburg im Interview „Für Waldbesucher steigt Unfallrisiko“ 09.09.2026, 16:00 Uhr

i Früher ein reiner Fichtenbestand, heute ein entstehender Mischwald aus Traubeneiche, Lärche, Douglasie und Spitzahorn. Max Richter präsentiert eine Eiche, die 2020 gepflanzt wurde. Volker Gerding

Wie hat sich der Wald in den vergangenen Jahren entwickelt? Gerade bei der Trockenheit dieses Sommers und den Waldbränden in ganz Europa eine berechtigte Frage. Der Experte des Forstamts Weilburg spricht darüber im Interview für den Raum Limburg.

Knapp 50 Waldbrände mit einer Schadfläche von rund 380.000 Quadratmetern das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt zwischen dem 3. August, als die Waldbrandstufe A ausgerufen worden ist, und dem 18. August, als diese wieder aufgehoben worden ist, im Bundesland registriert.







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