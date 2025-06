Ob zum lauen Sommerabend, als Halt bei einer Wandertour oder zur gemütlichen Einkehr – der Braubacher Weingarten lädt zum Verweilen ein. Auch in den kommenden Jahren bleibt das mobile Angebot erhalten. In diesem Jahr allerdings erst ab August.

Nicht nur für viele Braubacher selbst, sondern auch für viele Gäste der Wein- und Rosenstadt ist der Weingarten am Rhein seit einigen Jahren ein beliebtes Ziel. Wie die Stadt nun via Pressemittelung deutlich macht, soll dies auch in Zukunft so bleiben: Mit dem Betreiber wurde eine fünfjährige Zusammenarbeit vereinbart. Einen kleinen Schönheitsfehler hat diese neue Vereinbarung allerdings in diesem Jahr: Denn dann startet der beliebte Weingarten erst Anfang August. Warum, erklärt Braubachs Beigeordneter Markus Fischer auf Anfrage unserer Zeitung.

Beigeordneter Fischer spricht von „Win-win-Situation“

Seit der Corona-Pandemie bereichert der mobile Weingarten der Firma Klinge, bekannt von Volksfesten und dem Koblenzer Weihnachtsmarkt, die Rheinanlagen der Marksburgstadt. Damals suchte das Unternehmen nach neuen Wegen, seine mobile Gastronomie auch außerhalb klassischer Veranstaltungen zu betreiben – und traf in Braubach auf offene Türen: Die örtlichen Gastronomiebetriebe waren aufgrund des zunehmenden Inlandstourismus stark ausgelastet und baten die Stadt um Unterstützung. „So entstand eine Win-win-Situation, die sich über die Jahre bewährt hat“, fasst Markus Fischer zusammen.

Bis August bieten Vereine ein breites Angebot

Der Weingarten bietet nicht nur regionale Weine und andere Erfrischungen, sondern auch eine kleine, feine Auswahl kulinarischer Weinbegleiter: von der Bratwurst bis zum Salat, vom Käsebrett bis zur Laugenbrezel. Weil Kringes aber erst im August starten können, hat man in Braubach aus der Not eine Tugend gemacht: So sorgen Braubacher Vereine und regionaler Betriebe bis dahin für verschiedenste Angebote und beteiligen sich aktiv. Vom 19. bis zum 22. Juni zum Beispiel der Sportverein Braubach, danach der Förderverein Marksburgschule.

i Stadtbeigeordneter Marius Risch (vorne links) und Jörg Klinge (vorne rechts) unterzeichneten im Rathaus der Stadt Braubach einen Pachtvertrag für den Braubacher Weingarten. Damit besiegelten beide im Beisein von Christa Klinge (hinten rechts) und dem Beigeordneten Markus Fischer (hinten links) die langfristige Zusammenarbeit der Stadt mit dem Braubacher Weingarten. Stadt Braubach/Fischer

Eine frühere Öffnung des Weingartens durch Firma Kringe war leider nicht möglich, erklärt Beigeordneter Fischer dazu auf Anfrage. Schuld daran seien die - in der gesamten Branche bekannten – personellen Probleme. „ Die Firma hat aktuell noch einen zweiten Standort in Koblenz und ist wegen Personalmangels in der Gastronomie leider erst ab August in der Lage, in Braubach zu eröffnen.“

Die langfristige Zusammenarbeit mit der Firma Klinge ist ein Gewinn für unsere Stadt, für die Gäste und für das touristische Profil Braubachs insgesamt.

Stadtbürgermeister Günter Goß

Jörg Klinge, Inhaber der mobilen Gastronomie, und Marius Risch, Beigeordneter der Stadt Braubach und zuständig für die städtischen Liegenschaften, besiegelten die Vereinbarung kürzlich mit ihrer Unterschrift. Auch Markus Fischer war dabei, der sich als Beigeordneter um den Tourismus kümmert, genau wie Christa Klinge, die seit Beginn an die gastronomische Umsetzung mitgestaltet. Stadtbürgermeister Günter Goß freut sich über die Entwicklung: „Der Weingarten hat sich zu einem beliebten Treffpunkt in unseren Rheinanlagen entwickelt. Die langfristige Zusammenarbeit mit der Firma Klinge ist ein Gewinn für unsere Stadt, für die Gäste und für das touristische Profil Braubachs insgesamt.“