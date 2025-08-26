Bei zwei verschiedenen Gelegenheiten verprügelte ein Insasse der JVA Diez seine Mithäftlinge auf dem Gefängnishof. Dabei schlug er einem seiner Opfer einen Zahn aus.

In der JVA Diez sitzen Menschen mit unterschiedlichen Temperamenten auf engem Raum und ohne die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, miteinander ein. Dass es hier öfter mal kracht, ist daher nicht verwunderlich. Mit welcher Zielstrebigkeit ein Insasse jedoch bei einer Schlägerei auf dem Gefängnishof vorging, überraschte auch das Diezer Amtsgericht, vor dem nun zwei Fälle von Körperverletzung verhandelt wurden.

Ein 30-Jähriger, der aktuell eine Haftstrafe in Rohrbach verbüßt, hatte 2024 zwei Mithäftlinge bei zwei verschiedenen Gelegenheiten verprügelt. Der Angeklagte, der in Handschellen hereingeführt wurde, verweigerte zunächst die Aussage.

Im ersten der beiden verhandelten Fälle hatte der Angeklagte einem anderen, mit dem er in Streit geraten war, die Faust ins Gesicht gedroschen, ohne dass größere Verletzungen zurückblieben. „Wissen Sie, ob zwischen den Beteiligten davor oder danach etwas vorgefallen ist?“, wollte der vorsitzende Richter von einem Beamten der JVA wissen, der als Zeuge geladen war. Der Geschädigte sei kein „einfacher“ Gefangener gewesen, habe „oft genervt“ und viele Gefangene hätten später verlautbart, er habe „den Schlag verdient“, erläuterte der Beamte freimütig.

Zahn ausgeschlagen

Bei einem anderen Vorfall war der Angeklagte sehr viel weniger zimperlich. Auf einem Video, das die zweite Schlägerei zeigte, bekamen die Zuschauer im Verhandlungssaal nun zu sehen, wie der Angeklagte – scheinbar ohne provoziert worden zu sein – seinem Opfer zielstrebig über den Gefängnishof hinterherlief und ihm über einen Zeitraum von 30 Sekunden fünf Schläge gegen den Kopf versetzte, wobei dem Geschädigten ein Zahn absplitterte. Angesichts der erdrückenden Beweislast erfolgte schließlich ein spätes Geständnis: „Mein Mandant räumt die Taten ein. Er wollte den anderen nicht ernsthaft verletzen“, gab die Verteidigung eine Erklärung ab.

In seinem Plädoyer verwies der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf 24 Einträge des Angeklagten im Bundeszentralregister, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gemeinschaftlichen Diebstahls, unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrerflucht, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gemeinschaftlichen schweren Raubes. Der Staatsanwalt beantragte für beide Taten eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Die Verteidigung hingegen argumentierte, wenn man die Jugendstrafen und kleinere Vergehen herausrechne, dann seien die Vorstrafen seines Mandanten überschaubar.

In seinem Urteil folgte das Gericht jedoch weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung. „Sie haben auf jemanden eingeschlagen, der sich von Ihnen abgewandt hatte“, erläuterte der Vorsitzende. Die Vertreter der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft erklärten Rechtsmittelverzicht, was bedeutet, sie akzeptierten das Urteil.